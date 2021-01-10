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GeriFutbol Mbaye Diagne rekor kırdı, çıkarken surat astı
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mbaye Diagne rekor kırdı, çıkarken surat astı

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Maçın 76. dakikasında oyundan alınan Diagne, değişiklik tabelasında numarasını görünce tepki gösterdi ve yavaş şekilde G.Birliği kalesinin olduğu bölgeden sahayı terk etti.

G.Birliği karşısında Galatasaray’ın ilk golünü atan Mbaye Diagne, 27. saniyede fileleri havalandırdı. Bu gol aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de atılan en erken gol oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, 76’da oyundan alınması üzerine tepki gösterdi ve kenara gelmeyip, yavaş şekilde G.Birliği kalesinin olduğu bölgeden sahayı terk etti.

SON 7 MAÇTA 9 GOL ATTI

Mbaye Diagne, buna karşın son haftalardaki başarısını devam ettirdi. Sarı kırmızılı futbolcu, son 7 karşılaşmanın 6’sında gol sevinci yaşarken, toplamda söz konusu mücadelelerde fileleri 9 kez havalandırdı. Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 11 gol atan G.Saraylı oyuncu, takımın en golcü ismi konumunda.

Mbaye Diagne rekor kırdı, çıkarken surat astı

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