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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi

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Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MBAYE DIAGNE'nin 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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