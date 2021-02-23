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GeriFutbol Mbaye Diagne kendine hayran bıraktı! "Kesinlikle alınmalı"
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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

Mbaye Diagne kendine hayran bıraktı! "Kesinlikle alınmalı"

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Galatasaray'dan devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, ligde gösterdiği başarılı performansla kendine hayran bıraktı...

Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'de kalması gündeme geldi.

Devre arasında West Bromwich'a kiralanan Diagne, Premier Lig'de 5 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.

İlk golünü Manchester United ağlarına bırakan Diagne için West Bromwich'in efsane isimlerinden Kevin Phillips konuştu.

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"DIAGNE KESİNLİKLE ALINMALI"

West Bromwich küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun Championship'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, ''Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı. Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım.'' diye konuştu.

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