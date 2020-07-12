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GeriFutbol Mbaye Diagne, Instagram'dan Galatasaray transferini paylaştı!
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Futbol
Haber Giriş: 12.07.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Mbaye Diagne, Instagram'dan Galatasaray transferini paylaştı!

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Mbaye Diagne, Instagram'dan Galatasaray transferini paylaştı!
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Kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Mbaye Diagne, Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Mbaye Diagne ve Trezeguet'in Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Diagne, çok konuşuşan bir paylaşıma imza attı.

Senegalli golcü, kendisinin ve Trezeguet'in Galatasaray forması giydiği bir montajı paylaşırken ''Kardeşim seni seviyorum'' yazdı.

Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Diagne'nin bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.

Diagne'nin Instagram paylaşımı;

Mbaye Diagne, Instagramdan Galatasaray transferini paylaştı

 

Mbaye Diagne, Instagramdan Galatasaray transferini paylaştı

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