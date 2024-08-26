Mbaye Diagne için Süper Lig'e geri dönüş iddiası!

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Süper Lig'e Kasımpaşa formasıyla 16 Ocak 2018'de imza atan ve 31 Ocak 2019'da 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı - kırmızılılarda geçirdiği 3,5 yılın ardından Karagümrük'ün yolunu tutmuştu.

Senegalli golcü, Karagümrük'ün ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a imza attı. Son olarak Suudi Arabistan 2. Lig takımı NEOM SC'de forma giyen Diagne için sıcak bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR'DAN SÜRPRİZ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre santrfor arayışları süren Trabzonspor, Mbaye Diagne için kulüple temasa geçti.

Trabzonspor'un transfer için şartları öğrendiği ve kısa süre içerisinde resmi teklifini sunacağı iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezon Al-Qadsiah ile 33 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 26 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.