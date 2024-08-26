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Mbaye Diagne için Süper Lig'e geri dönüş iddiası!

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#TRANSFER#Mbaye Diagne#TRABZONSPOR
Mbaye Diagne için Süper Lige geri dönüş iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 16:34

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formalarını giymiş olan ve şimdilerde Suudi Arabistan 2. Lig takımlarından NEOM SC'de top koşturan Mbaye Diagne için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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Süper Lig'e Kasımpaşa formasıyla 16 Ocak 2018'de imza atan ve 31 Ocak 2019'da 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı - kırmızılılarda geçirdiği 3,5 yılın ardından Karagümrük'ün yolunu tutmuştu.

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Senegalli golcü, Karagümrük'ün ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a imza attı. Son olarak Suudi Arabistan 2. Lig takımı NEOM SC'de forma giyen Diagne için sıcak bir gelişme yaşandı.

Mbaye Diagne için Süper Lige geri dönüş iddiası

TRABZONSPOR'DAN SÜRPRİZ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre santrfor arayışları süren Trabzonspor, Mbaye Diagne için kulüple temasa geçti.

Trabzonspor'un transfer için şartları öğrendiği ve kısa süre içerisinde resmi teklifini sunacağı iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezon Al-Qadsiah ile 33 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 26 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#Mbaye Diagne#TRABZONSPOR

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