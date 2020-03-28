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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Mbaye Diagne için sert sözler!

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Mbaye Diagne için sert sözler!
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Club Brugge’ün genel menajeri Devy Rigaux, bir Belçika dergisine verdiği röportajda, Galatasaray’dan kiraladıkları Mbaye Diagne hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Senegalli golcünün saygısız davranışları nedeniyle takım içindeki huzuru bozduğunu ve oyuncuları kötü anlamda etkilediğini belirten Rigaux; “Diagne gidince kesinlikle eksikliğini aramadık. Tam aksine takımda iyi bir aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı” diye konuştu.

Hocası Clement’in kadro dışı bıraktığı Diagne, 1 ay ülkesi Senegal’da kaldıktan sonra, Galatasaray’ın baskıları sonucu Brugge’de antrenmanlara geri dönmüştü.

Mbaye Diagne için sert sözler

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