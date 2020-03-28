Mbaye Diagne için sert sözler!

Senegalli golcünün saygısız davranışları nedeniyle takım içindeki huzuru bozduğunu ve oyuncuları kötü anlamda etkilediğini belirten Rigaux; “Diagne gidince kesinlikle eksikliğini aramadık. Tam aksine takımda iyi bir aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı” diye konuştu.

Hocası Clement’in kadro dışı bıraktığı Diagne, 1 ay ülkesi Senegal’da kaldıktan sonra, Galatasaray’ın baskıları sonucu Brugge’de antrenmanlara geri dönmüştü.





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