Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışıEce Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı#Ece Seçkin
18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Ligde İzmir Derbisi Altay-Göztepe maçında iddaanın favorisi...18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Lig'de İzmir Derbisi! Altay-Göztepe maçında iddaa'nın favorisi...#İddaa
Mbawana Samatta Fenerbahçeye adeta nazire yaptı Olympiakos maçında...Mbawana Samatta Fenerbahçe'ye adeta nazire yaptı! Olympiakos maçında...#Samatta
Son dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası hafif toparlanma yaşandıSon dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası hafif toparlanma yaşandı#Altın
Trump tarih verdi: ABDnin sonu gelecekTrump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek!#Donald Trump
Dostları Altın Koza’da Hasan Saltık’ı andıDostları Altın Koza’da Hasan Saltık’ı andı#Hasan Saltık
İstanbul genelinde operasyon Çok sayıda gözaltı...İstanbul genelinde operasyon! Çok sayıda gözaltı...#Operasyon
Türk şirketten ABDye maden yatırımıTürk şirketten ABD'ye maden yatırımı#Maden
Son dakika: Çocuklar için Uzun Kovid araştırmasının sonuçları açıklandıSon dakika: Çocuklar için 'Uzun Kovid' araştırmasının sonuçları açıklandı#Koronavirüs
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#Taksi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Mbawana Samatta Fenerbahçe'ye adeta nazire yaptı! Olympiakos maçında...

#Samatta#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Mbawana Samatta Fenerbahçeye adeta nazire yaptı Olympiakos maçında...

Transferin son gününde Royal Antwerp takımına kiralanan Mbawana Samatta, yeni takımında ilk 11 başladığı ilk maçta golünü attı.

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi'de temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Olympiakos ve Royal Antwerp karşı karşıya geldi.

Stadio Georgios Karaiskáki'de oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Olympiakos oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 75. dakikada tanıdık bir isim olan Mbwana Samatta'dan geldi.

Alınan bu ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti. Royal Antwerp ise son sırada kaldı.

Mbawana Samatta Fenerbahçeye adeta nazire yaptı Olympiakos maçında...

İLK 11'DE BAŞLADIĞI İLK MAÇTA İLK GOL

Transferin son gününde Royal Antwerp takımına kiralanan Mbawana Samatta, yeni takımında ilk 11 başladığı ilk maçta golünü attı ama puan için yeterli olmadı.

Royal Antwerp, Olympiakos karşısında ileri uçta iki eski Fenerbahçeli Michael Frey ve Mbawana Samatta ile oynadı.

Haberin Devamı

Olympiakos'ta ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru 81 dakika sahada kaldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samatta#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi