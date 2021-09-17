Mbawana Samatta Fenerbahçe'ye adeta nazire yaptı! Olympiakos maçında...

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Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi'de temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Olympiakos ve Royal Antwerp karşı karşıya geldi.

Stadio Georgios Karaiskáki'de oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Olympiakos oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 75. dakikada tanıdık bir isim olan Mbwana Samatta'dan geldi.

Alınan bu ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti. Royal Antwerp ise son sırada kaldı.

İLK 11'DE BAŞLADIĞI İLK MAÇTA İLK GOL

Transferin son gününde Royal Antwerp takımına kiralanan Mbawana Samatta, yeni takımında ilk 11 başladığı ilk maçta golünü attı ama puan için yeterli olmadı.

Royal Antwerp, Olympiakos karşısında ileri uçta iki eski Fenerbahçeli Michael Frey ve Mbawana Samatta ile oynadı.

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Olympiakos'ta ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru 81 dakika sahada kaldı