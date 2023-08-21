Mbappe'nin yönetimden transferini istediği futbolcu! Onunla oynamak istiyorum...

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PSG'nin yıldız golcüsü Kylian Mbappe transfer döneminin henüz başında kadro dışı bırakılmıştı. Japonya'daki kampa götürülmeyen Kylian Mbappe, daha sonra affedildi. Real Madrid ile adı anılan Fransız golcü geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başladı.

Neymar'ın da takımdan ayrılmasıyla birlikte hücum da alternatif arayışlarında olan Paris Saint Germain yönetimine Mbappe'den bir talep geldi.

GRIEZMANN İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYORUM

Bu sezon transfer döneminde önemli isimlerle yol ayrımına giden Paris ekibinde transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Kylian Mbappe önümüzdeki sezon birlikte oynamak istediği ismi yönetime bildirdi.

24 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli takımında birlikte oynadığı Antoine Griezmann'nın alınmasını istediği iddia edildi. Fransız kaynakların haberine göre, yönetim bu talebi değerlendirmeye aldı.

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SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

PSG'ye transferi konuşulan Antoine Griezmann için Atletico Madrid 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli belirledi. Madrid temsilcisinin 32 yaşındaki yıldız oyuncusu Griezmann'nın kulübüyle 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Ülkesi Fransa'ya dönme kapılarını kapatmayan Antoine Griezmann için transfer döneminin son haftaları hareketli geçebileceği belirtildi.