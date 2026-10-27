Mbappe'nin bir sözü Çin'i ayağa kaldırdı! Çin Dışişleri'nden tepki, La Liga yayınları askıya alındı

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin katıldığı bir programda söylediği sözler başına bela açtı.

'ÇİNLİ BİR DİKTATÖRE KAFAMI KOYDUKLARI VİDEOYA GÜLÜYORUM'

Mbappe programda kendisine gelen, "Kendinle alakalı en çok güldüğün 'meme'(şaka) hangisi?" sorusuna, "Sanırım Çinli bir diktatöre kafamı koydukları videoydu. Bunu arkadaşlarım arasında çok kullanıyorum." demişti.

Bu sözler üzerine ekrana Mbappe'nin yüzünün Çin'in eski lideri Mao Zedong'a montajlanmış görüntüleri geldi.

İKİ MARKA MBAPPE'YLE SPONSORLUĞU İPTAL ETTİ

Bu yaşananlar sonrası önce Çinli iki büyük marka, Çin'in eski lideri Mao Zedong'a diktatör söyleminde bulunan Kylian Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını feshettiğini açıkladı.

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ÇİN DIŞİŞLERİ: HER KESİMDEN TEPKİYLE KARŞILANACAKTIR

Ardından Çin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “İlgili haberleri not ettik. Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlar, doğal olarak Çin toplumunun her kesiminden tepkiyle karşılanacaktır” dedi.

ÇİN DEVLET TELEVİZYONU LA LİGA'YI ASKIYA ALDI

Bugün ise Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga maçlarının yayınını askıya aldı.

GAZETE MBAPPE'Yİ KALDIRDI

Devlet gazetesi The Global Times’a göre, CCTV’nin haber uygulamalarında artık Fransız forvetle ilgili içerik bulunmuyor.

Henüz Kylian Mbappe'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

LA LIGA'DAN AÇIKLAMA: SÖZLERİ BİZİ TEMSİL ETMEMEKTEDİR

La Liga Çin'in yayınlarını askıya alması kararı sonrası bir açıklama yayınlayarak, Mbappe'nin sözlerinin kendilerini temsil etmediğini belirtirken La Liga ve tüm kulüpler adına özür diledi. La Liga'dan yapılan açıklama şöyle;

LALIGA, Kylian Mbappé’nin son yorumlarının Çinli taraftarlara verdiği rahatsızlıktan derin bir üzüntü duymaktadır. Bu yorumlar kişisel bir kapasitede yapılmış olup LALIGA’yı temsil etmemektedir. Kurumsal sorumluluğumuz doğrultusunda, LALIGA ve tüm kulüpleri adına özür dileriz.

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İspanyol futbol şampiyonları, tüm kültürlerden insanların saygı, birlikte yaşama ve birliğini önemsemektedir. Çin’e, kurumlarına ve halkına saygımızı sunar, her hafta bizi takip eden milyonlarca taraftarın desteğini derin bir şekilde değerli buluruz. Yıllar içinde inşa edilmiş bir ilişkiye olan bağlılığımızı yeniden teyit ederiz. Bu durumu ele almak için Çin’deki iş ortaklarımız ve kurumsal paydaşlarımızla çalışıyoruz. Ayrıca, kulüplerimiz ve oyuncularımızla iş birliği içinde, farklı kültürler için saygıyı teşvik etmeyi ve gelecekte benzer olayların önlenmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir farkındalık ve iletişim protokolü uygulayacağız.