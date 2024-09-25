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Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber! Sakatlandı...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Mbappe#Sakatlık
Mbappeden Real Madride kötü haber Sakatlandı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 14:40

Real Madrid'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe sakatlandı.

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Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.

Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.

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#Real Madrid#Mbappe#Sakatlık

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