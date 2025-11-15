×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mbappe; Ronaldo ve Messi'yi solladı!

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Mbappe#Messi
Mbappe; Ronaldo ve Messiyi solladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 07:00

Kylian Mbappe kariyerinde 400. gole, 2 efsaneden daha erken ulaştı.

Haberin Devamı

Fransa Milli Takımı’nın Ukrayna’yı 4-0 yendiği maçta duble yapan Kylian Mbappe kariyerinde 400 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

100. ve 200. gollerini de milli takım formasıyla atan 26 yaşındaki futbolcu, çok sayıda rekora imza atan dünya futbolunun efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’den daha genç yaşta 400 gole ulaştı.

Gözden KaçmasınVincenzo Montelladan İrfan Can Kahveci ve Dünya Kupası açıklaması: İhtiyacımız olacakVincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci ve Dünya Kupası açıklaması: 'İhtiyacımız olacak'Haberi görüntüle

Messi aynı gol sayısını 27 yaş 95 gün, Ronaldo ise 28 yaş 335 günde yakalamıştı. Harry Kane ve Robert Lewandowski 30, Karim Benzema 34, Thierry Henry ise 36 yaşında 400 gol barajını geçmişti. Fransa, Ukrayna zaferi sonrası grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası biletini alırken Mbappe sağ ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Mbappe#Messi

BAKMADAN GEÇME!