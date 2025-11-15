Mbappe; Ronaldo ve Messi'yi solladı!

Haberin Devamı

Fransa Milli Takımı’nın Ukrayna’yı 4-0 yendiği maçta duble yapan Kylian Mbappe kariyerinde 400 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

100. ve 200. gollerini de milli takım formasıyla atan 26 yaşındaki futbolcu, çok sayıda rekora imza atan dünya futbolunun efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’den daha genç yaşta 400 gole ulaştı.

Messi aynı gol sayısını 27 yaş 95 gün, Ronaldo ise 28 yaş 335 günde yakalamıştı. Harry Kane ve Robert Lewandowski 30, Karim Benzema 34, Thierry Henry ise 36 yaşında 400 gol barajını geçmişti. Fransa, Ukrayna zaferi sonrası grup liderliğini garantileyerek Dünya Kupası biletini alırken Mbappe sağ ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.