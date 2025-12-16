Mbappe, PSG'ye açtığı davayı kazandı: Fransız devi tarihi bir tazminat ödeyecek!

Haberin Devamı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile girdiği hukuk savaşını kazandı.

Fransız golcü, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon euro tazminat talep etmişti.

PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe’ye karşı 440 milyon euroluk tazminat talebiyle karşılık vermişti.

RMC Sport'un haberine göre; Mahkeme, PSG'nin yıldız futbolcuya 61 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

PSG ayrıca iş mahkemesinin verdiği kararın tam metnini bir ay boyunca resmi İnternet sitesinin ana sayfasında yayımlamakla yükümlü olacak.

180 MİLYON EUROYA ALDILAR, BEDAVAYA GİTTİ

Mbappe'yi 2017 yılında 180 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer eden PSG, 2024 yazında sözleşmesi biten oyuncuyu yeni kontrat için ikna edememiş ve bedelsiz olarak Real Madrid'e gidişine seyirci kalmıştı.

PSG TARİHİNE GEÇTİ

Mbappe 7 yıl boyunca terlettiği PSG formasıyla 308 maça çıkarken 256 gol atıp 110 da asist üretti ve kulüp tarihinin en golcü ismi olarak adını tarihe yazdırdı.