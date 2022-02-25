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Mbappe, PSG'nin çılgın teklifini reddetti! Tam 90 milyon euro...

#Kylian Mbappe#PSG#Real Madrid
Mbappe, PSGnin çılgın teklifini reddetti Tam 90 milyon euro...

Kylian Mbappe, PSG'nin yeni sözleşme önerisini bir kez daha kabul etmedi. Süper yıldızı kadrosunda tutmak isteyen PSG’nin, bunun için her yolu denediği ifade ediliyor. Bunlardan birinin de Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’dan destek istemek olduğu da iddia edildi.

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PSG’de Kylian Mbappe bilmecesi devam ediyor. Mbappe için Real Madrid ile anlaştığı şeklinde iddialar olmasına karşın; PSG umudunu henüz kesmiş değil. Fransız temsilcisi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek serbest oyuncu konumuna geçecek olan Mbappe’ye açık çek teklif etti. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; PSG, Mbappe’ye başarılı olma projesi garantisi de vererek, brüt 90 milyon Euro’yu aşan açık çek önerdi.

MACRON DA DEVREYE GİRDİ

Buna karşın Fransız yıldız, bu teklifi de reddetti. Mbappe için Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un da olaya dahil olduğu savunulan haberde, Katar ve Fransa’daki tarafların Mbappe için koordineli çalıştığı vurgulandı. Bu sezon 33 resmi maçta 22 gol atıp 13 de asist yapan Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da PSG’ye Real Madrid karşısında galibiyeti getiren golü atmıştı.

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#Kylian Mbappe#PSG#Real Madrid

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