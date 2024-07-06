Mbappe neden maske takıyor, sakat mı?

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Mbappe, Fransa'nın gruplarda ilk maçta Avusturya'yı 1-0 yendiği maçta Mbappe'nin bir pozisyondan girdiği mücadelede burnu kırılmıştı. Yaşananların ardından oyuncu burnununda operasyon geçirmiş aynı zamanda grup maçlarını kaçıracağı ve geri kalan maçlarda maskeyle oynanacağı açıklanmıştı.

Kylian Mbappé'nin maske takmasının nedeni yüz yaralanmasından kaynaklıdır. Maske, bir futbolcunun yüzünde yaşadığı kırık veya yaralanmaların iyileşme sürecinde korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu tür maskeler, oyuncunun hem güvenliğini sağlar hem de sahada oynamaya devam etmesine olanak tanır.

Örneğin, bir futbolcu burnunu veya elmacık kemiğini kırdığında, bu bölgelerin iyileşmesi ve korunması için özel olarak tasarlanmış karbon fiber veya plastik maskeler kullanılır. Bu maskeler, darbelere karşı dayanıklıdır ve yaralı bölgeyi koruyarak daha fazla hasar oluşmasını engeller.