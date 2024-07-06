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Mbappe neden maske takıyor, sakat mı?

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Mbappe neden maske takıyor, sakat mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 09:40

Mbappe neden maske takıyor sorusu genç oyuncunun sakatlık durumunu merak eden futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yüzde mevcut yaralanmaların ileri safhalara erişmesinin önüne geçmek için kullanılan maske, Mbappe'nin yaşadığı sakatlık durumunu merak ettirdi. Peki, Mbappe neden maske takıyor, sakat mı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Mbappe, Fransa'nın gruplarda ilk maçta Avusturya'yı 1-0 yendiği maçta Mbappe'nin bir pozisyondan girdiği mücadelede burnu kırılmıştı. Yaşananların ardından oyuncu burnununda operasyon geçirmiş aynı zamanda grup maçlarını kaçıracağı ve geri kalan maçlarda maskeyle oynanacağı açıklanmıştı.

Kylian Mbappé'nin maske takmasının nedeni yüz yaralanmasından kaynaklıdır. Maske, bir futbolcunun yüzünde yaşadığı kırık veya yaralanmaların iyileşme sürecinde korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bu tür maskeler, oyuncunun hem güvenliğini sağlar hem de sahada oynamaya devam etmesine olanak tanır.

Örneğin, bir futbolcu burnunu veya elmacık kemiğini kırdığında, bu bölgelerin iyileşmesi ve korunması için özel olarak tasarlanmış karbon fiber veya plastik maskeler kullanılır. Bu maskeler, darbelere karşı dayanıklıdır ve yaralı bölgeyi koruyarak daha fazla hasar oluşmasını engeller.

 

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