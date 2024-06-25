Mbappe maskeyle oynayabilecek mi? Dembele yedek mi kalıyor? Fransa-Polonya son gelişmeler, EURO 2024 iddaa oranları...

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FRANSA

2 maçtan 4 puan çıkaran (1G 1B) ve gol yemeyen Fransa, burada 3 puan alıp liderlik için Hollanda-Avusturya maçına bakacak.

Burnu kırıldığı için maskeyle oynamak zorunda kalan Kylian Mbappe, Hollanda karşısında hiç riske edilmedi ancak Polonya maçı öncesi kapalı kapılar ardında yapılan bir hazırlık maçında sahaya çıkıp 2 gol attığı söylendi.

Savunmada "William Saliba & Dayot Upamecano", orta alanda "N’Golo Kante & Adrien Rabiot" ikilileri değişmeyecektir.

Fransız kaynaklar, Ousmane Dembele'nin ilk 11'de başlamayabileceğini yazıyor.

Dembele olmazsa Kingsley Coman ya da Bradley Barcola'yı sahada (sağ kanat) görebiliriz.

POLONYA

2 maçta "sıfır" çeken ve 5 gol yiyen Polonya, turnuvaya veda etti.

Son karşılaşmayı beklemeden Kamil Grosicki milli takımı bıraktığını açıkladı. Kontağı tamamen kapattılar diyebiliriz.

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Avusturya karşısında sakatlığı nedeniyle oynamayan Bartosz Salamon, bu maçta da süre almazsa şaşırmamak lazım.

Robert Lewandowski sakatlıktan dönüp son yarım saatte kendini göstermişti, iddiasız maçta ilk 11 olur mu? Maç saati öğreneceğiz.

7 senedir Juventus'ta, 9 senedir İtalya Serie A'da forma giyen Wojciech Szczesny'nin Al Nassr'a transferi gündemde. Lukasz Skorupski veya Marcin Bulka eldivenleri giyebilir.

İkinci maç süre almayan Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) ve tabela yapan Krzysztof Piatek (Başakşehir) ilk 11 başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa son 4 maçında gol yemedi! (4 maç - 2G 2B)

- Polonya'nın son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Maçın İtalyan hakemi Marco Guida, "Portekiz-Çekya" mücadelesinde düdük çalmıştı. (3 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%42'lik kesim turnuvada iddiası kalmayan Polonya karşısında Fransızlardan galibiyet bekliyor...

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%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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