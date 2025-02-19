Mbappe – Haaland düellosunda kazanan kim olacak? İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Real Madrid - Manchester City / Oyuncu Gol Atar: Kylian Mbappe - 1.62 yerine 1.65

Real Madrid’de Kylian Mbappe, iç sahada oynadığı son 7 maçın hepsinde gol attı.

Real Madrid - Manchester City / Oyuncu Gol Atar: Erling Haaland - 2.04 yerine 2.08

Manchester City’de Erling Haaland, oynadığı son 10 maçın 7’sinde gol atmayı başardı.

B. Dortmund - Sporting Lizbon / Oyuncu En Az 2 Faul Alır: Morten Hjulmand

Sporting Lizbon’da Morten Hjulmand, oynadığı son 10 maçın 9’unda en az 2 faul aldı.

Paris Saint Germain - Brest / Oyuncu Gol Atar: Ousmane Dembele

Paris Saint Germain’de Ousmane Dembele, oynadığı son 8 maçın 7’sinde gol attı.

PSV - Juventus / Oyuncu Atar veya Asist Yapar: Randal Kolo Muani

Juventus’ta Randal Kolo Muani, oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı veya asist yaptı.

Real Madrid - Manchester City / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Savinho

Manchester City’de Savinho, deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4’ünde kaleyi bulan şut çekti.

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Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!

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