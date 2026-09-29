Mbappe, Galatasaray maçında yok! Resmen açıklandı

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Lille forması giyen Ethan Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

UEFA Disiplin Kurulu, Fransız futbolcunun Real Betis maçında yaşanan pozisyon sonrası aldığı direkt kırmızı kartın ardından genç oyuncuya üç karşılaşmalık ceza uygulanmasına karar verdi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu ceza nedeniyle Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Arsenal, Galatasaray ve Bodo/Glimt maçlarında görev yapamayacak.

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Lille ile Galatasaray arasındaki mücadelede Mbappe'nin yokluğu kesinleşirken, Fransız ekibi önemli bir oyuncusundan yararlanamayacak. Ethan Mbappe'nin Avrupa arenasına dönüşü ise Lille'in Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayla gerçekleşecek.