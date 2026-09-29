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Mbappe, Galatasaray maçında yok! Resmen açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mbappe#UEFA Disiplin Kurulu
Mbappe, Galatasaray maçında yok Resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 12:25

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lille'de kırmızı kart gören Mbappe için UEFA Disiplin Kurulu'nda karar çıktı.

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Lille forması giyen Ethan Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

Mbappe, Galatasaray maçında yok Resmen açıklandı

UEFA Disiplin Kurulu, Fransız futbolcunun Real Betis maçında yaşanan pozisyon sonrası aldığı direkt kırmızı kartın ardından genç oyuncuya üç karşılaşmalık ceza uygulanmasına karar verdi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu ceza nedeniyle Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Arsenal, Galatasaray ve Bodo/Glimt maçlarında görev yapamayacak.

Mbappe, Galatasaray maçında yok Resmen açıklandı

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Lille ile Galatasaray arasındaki mücadelede Mbappe'nin yokluğu kesinleşirken, Fransız ekibi önemli bir oyuncusundan yararlanamayacak. Ethan Mbappe'nin Avrupa arenasına dönüşü ise Lille'in Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayla gerçekleşecek.

 

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#Galatasaray#Mbappe#UEFA Disiplin Kurulu

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