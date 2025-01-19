Mbappe coştu, Real Madrid zirveye kuruldu! Arda Güler...

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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Las Palmas ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid, 4-1'lik skorla kazandı ve zirveye kuruldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 36. dakikalarda Kylian Mbappe, 33. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo kaydetti. Las Palmas'ın tek golünü ise karşılaşmanın henüz 27. saniyesinde Fabio Silva attı.

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 76. dakikada Brahim Diaz yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde puanını 46 yaptı ve liderliğe yükseldi. Las Palmas ise 22 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid, Valladolid deplasmanına gidecek. Las Palmas ise Osasuna'yı ağırlayacak.

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