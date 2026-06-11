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Mazbata tamam sıra Aykut Kocaman'da!

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Aziz Yıldırım
Mazbata tamam sıra Aykut Kocamanda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi dün törenle mazbatalarını aldı. Fenerbahçe tarihinin en yüksek oyuyla seçilen (17 bin 245) Yıldırım ve yönetimine mazbatasını YDK Başkanı Mosturoğlu verdi. Sarı lacivertlilerde resmen göreve başlayan yeni yönetimin yarın teknik direktörü açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla (17 bin 245) 8 yıl aranın ardından tekrar başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen törende Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yıldırım ve ekibine mazbataları takdim etti. Mazbatalarının alınmasıyla birlikte kolları sıvayan yeni yönetim kurulunun ilk olarak yeni teknik direktörü açıklayacak. Aykut Kocaman ile her konuda anlaşan Aziz Yıldırım ve ekibinin Hasan Çetinkaya ile birlikte tecrübeli teknik adamın ismini yarın (12 Haziran Cuma) duyurması bekleniyor.

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Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe’nin Senegalli 18 yaşındaki Amara Diouf’u sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul’a getirdiği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Aziz Yıldırım

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