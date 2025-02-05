Maximin'in kalması sonrası Fenerbahçe yerli yıldızlara yöneldi! Galatasaray da istiyordu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar, Talisca ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna katarak transferde öncelik olarak belirlediği hedeflerine ulaştı. Sarı-Lacivertliler’in başka takviye konusunda acelesi yok.

MAXIMIN KALDI, HEDEF YERLİ TRANSFER

Allan Saint-Maximin'in Napoli’ye transferi son anda iptal oldu ve yabancı kontenjanı dolu. Bu nedenle Fenerbahçe, yeni bir isme imza attıracaksa bu çok büyük ihtimalle yerli bir futbolcu olacak. Yönetim, Jose Mourinho’nun isteklerini yerine getirdi ve talep ettiği kadroyu oluşturdu. Eğer yerli bir futbolcuda uygun şartlar oluşursa, yeni bir hamle yapılabilir. Şimdilik liste fazla kalabalık değil.

EREN ELMALI İÇİN TEKLİF YAPILABİLİR

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, daha önce şartlarını sorduğu, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Eren Elmalı’nın durumunu yakından takip ediyor. Milli sol bek için Trabzonspor’a teklif yapılabilir.

Haberin Devamı

AHMETCAN KAPLAN HÂLÂ GÜNDEMDE

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan da hâlâ gündemde. Fenerbahçe Carlos ve Skriniar ile iki stoper takviyesi yaptı ama bu oyuncular solak değil. Mourinho, son Rizespor mücadelesinde Levent Mercan’a 11’de görev vermişti. Ahmetcan, Hollanda ekibinde gözden düşmüş durumda. Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki stoperi kiralamak için girişimde bulunabilir.

EMRE GÖKAY SÜRPRİZİ

Öte yandan Sivasspor’un genç yeteneği Emre Gökay’ın da listede olduğu öğrenildi. Sol ayağını kullanan ve her iki kanatta da oynayabilen 18 yaşındaki oyuncunun gözlemci ekibi tarafından takipte olduğu belirtildi.