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Maximin'in kalması sonrası Fenerbahçe yerli yıldızlara yöneldi! Galatasaray da istiyordu

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#Transfer#Fenerbahçe#Eren Elmalı
Maximinin kalması sonrası Fenerbahçe yerli yıldızlara yöneldi Galatasaray da istiyordu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:34

Fenerbahçe'de Maximin'in transferinin iptali sonrası yabancı kontenjanı boşalmadı ve yerli isimlere yönelindi. Mourinho’nun istediği kadroyu kuran yönetim, uygun bir fırsat çıkması halinde yerli takviyesine yönelmiş durumda.

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Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar, Talisca ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna katarak transferde öncelik olarak belirlediği hedeflerine ulaştı. Sarı-Lacivertliler’in başka takviye konusunda acelesi yok.

MAXIMIN KALDI, HEDEF YERLİ TRANSFER
Allan Saint-Maximin'in Napoli’ye transferi son anda iptal oldu ve yabancı kontenjanı dolu. Bu nedenle Fenerbahçe, yeni bir isme imza attıracaksa bu çok büyük ihtimalle yerli bir futbolcu olacak. Yönetim, Jose Mourinho’nun isteklerini yerine getirdi ve talep ettiği kadroyu oluşturdu. Eğer yerli bir futbolcuda uygun şartlar oluşursa, yeni bir hamle yapılabilir. Şimdilik liste fazla kalabalık değil.

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EREN ELMALI İÇİN TEKLİF YAPILABİLİR

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, daha önce şartlarını sorduğu, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Eren Elmalı’nın durumunu yakından takip ediyor. Milli sol bek için Trabzonspor’a teklif yapılabilir.

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Maximinin kalması sonrası Fenerbahçe yerli yıldızlara yöneldi Galatasaray da istiyordu

AHMETCAN KAPLAN HÂLÂ GÜNDEMDE
Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan da hâlâ gündemde. Fenerbahçe Carlos ve Skriniar ile iki stoper takviyesi yaptı ama bu oyuncular solak değil. Mourinho, son Rizespor mücadelesinde Levent Mercan’a 11’de görev vermişti. Ahmetcan, Hollanda ekibinde gözden düşmüş durumda. Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki stoperi kiralamak için girişimde bulunabilir.

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EMRE GÖKAY SÜRPRİZİ
Öte yandan Sivasspor’un genç yeteneği Emre Gökay’ın da listede olduğu öğrenildi. Sol ayağını kullanan ve her iki kanatta da oynayabilen 18 yaşındaki oyuncunun gözlemci ekibi tarafından takipte olduğu belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Eren Elmalı

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