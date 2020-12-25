Maxim Tsigalko kaç yaşında vefat etti? Futbol menajerlik oyunlarının 'Wonderkid' oyuncusuydu

Maxim Tsigalko, 27 Mayıs 1983 tarihinde Beyaz Rusya'da dünyaya geldi. 2000 yılında 17 yaşında Belarus ikinci liginde mücadele eden Dinamo Minsk'in rezerv takımı olan FC Dinamo-Juni Minsk formasını giymeye başladı. 2000 sezonunda 15 maçta 14 gol kaydetti.

2001 yılında oyuncu Dinamo Minsk A takımına yükselmeyi başardı. En başarılı dönemini 2002 ve 2003 yıllarında geçirdi. 2002 sezonunda 18 maçta 11 gol atarak takımının en golcü ismi oldu. 2003 sezonunda 19 maçta 8 gol kaydederek, millî takımlara çağrıldı. Aynı sezon Belarus Kupası'nın sahibi oldular. Bir sonraki sezon ise lig şampiyonluğu yaşadı. 2005 sezonunda ise forma şansı bulamayıp, sezon sonu takımdan ayrıldı.

2006 yılında bir diğer Belarus takımı olan Naftan Novopolotsk'a transfer oldu. İlk sezonunda sadece 2 kez golle buluşabildi. 2007'de sezon ortasında takımla yollarını ayırıp Kazakistan'ın FC Kaiser takımına transfer oldu. 2008'de lig dördüncüsü oldular. Ertesi sene kısa süreliğine Ermenistan'ın Banants takımında forma giydikten sonra tekrar Beyaz Rusya'ya döndü ve Savit Mahilyou takımında forma giydi. 2008-2009 sezonunda burada da bekleneni veremeyince sezon sonu serbest kaldı.

CM 01/02 KARİYERİ

Maxim Tsigalko’yu efsane yapan hiçbir zaman futbol kariyeri olmamıştır. Maxim Tsikalgo ismi Beyaz Rusya sınırlarının ötesine ilk olarak Championship 01/02 oyunuyla geçmiş ve büyük bir üne kavuşmuştur. Oyundaki insanüstü özellikleri ve oynadığı takımda elde ettiği olağanüstü istatistikleri sayesinde bütün dünyanın resmini bile görmeden tanıdığı ve hayran olduğu bir futbolcu haline gelmiştir. Oyun içinde transfer edildiği bir takımda kariyerini sezon başı yüze yakın golle tamamlayan oyuncu, bir şehir efsanesi haline gelmiş ve birçok kulüp taraftarına da gerçek hayatta da kulüplerinde formaya giymesi hayallerini kurdurmuştur. Oyunun sevenleri Maxim Tsigalko’yu kendi kulüplerine transfer edilmesi için kampanyalar düzenlediği ve kulüp yönetimlerine baskı yaptığı, hatta facebook gibi popüler paylaşım sitelerinde binlerce kişinin üyesi olduğu gruplar ve hayran sayfaları açtığı, futbol kariyeriyle olmasa bile oyun tasarımcıların bilinçli veya bilinçsiz bir hatası sonucu belki de Pele’den sonra en sevilen futbolculardan biri olma başarısını elde etmiştir.