Belçikalı yıldızdan Galatasaray itirafı: 'Orada oynama fikri kalbimin daha hızlı atmasına neden oldu!'

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Sezon başında ismi Galatasaray ile anılan Belçikalı sol bek Maxim de Cuyper, HUMO isimli dergiye yaptığı açıklamada Galatasaray'la ilgili flaş bir itirafta bulundu.

24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır mısın?" sorusuna, "Evet, bunu yapmak istiyorum. Geçmişte böyle bir şey asla aklıma gelmezdi. Club Brugge'de patlamak yapmak ve tüm kariyerim boyunca burada kalmak istiyordum. Ancak şimdi transferi düşünebileceğim bir noktaya geldim" yanıtını verdi.

GALATASARAY İTİRAFI: "ORADA OYNAMA FİKRİ KALBİMİN DAHA HIZLI ATMASINA NEDEN OLDU!"

Geçen yaz Galatasaray'a transfer olabileceği hatırlatılan De Cuyper, "Evet, orada oynama fikri kalbimin daha hızlı atmasına neden oldu. İstanbul harika bir şehir, ama o dönem ciddi şüphelerim vardı. Her zaman hislerimi takip ettim, bundan sonra da öyle davranacağım çünkü mutlu olmak için buna ihtiyacım var" şeklinde konuştu.

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Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin Club Brugge ile Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

MAXİM DE CUYPER’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Maxim De Cuyper, 3 gol - 6 asistlik performans sergiledi.