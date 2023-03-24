Maxim: 'Beşiktaş isterse seve seve kalırım'

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Beşiktaş'ın ligden çekilen Gaziantep FK’den kiraladığı Alexandru Maxim siyah beyazlı takımda kalıcı olmak istediğini söyledi. Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rumen futbolcu “Depremden sonra kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkan buldum. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu. Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim” dedi. Gelecek sezon da siyah beyazlı takımda kalmak istediğini belirten Maxim sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben sadece sahaya odaklandım

Burada devam etmeyi tabii ki isterim ama bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Beşiktaş büyük bir kulüp burada her zaman oynamak isterim. Ama rakamlar dediğim gibi benim belirleyebileceğim bir şey değil. Kulüplerin konuşması gereken bir şey. Beşiktaş benim bonservisimi almak isterse kulüpler kendi aralarında görüşmeler yapar.. Ben şu anda sahaya odaklandım. Sezonu iyi bitirmeyi hedefliyorum. Bu hafta derbide fırsat bulursam neler yapabilirim diye düşünüyorum. Gerisini sezon sonunda göreceğiz.

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Forma giyme şansı bekliyorum

Beşiktaş benim kalmamı isterse gelecek sezon da seve seve burada devam etmek isterim. Hocamızın vereceği kararlara saygı duyuyorum. Elimden gelen her şeyi yapıp forma şansı bekliyorum. Süre aldığım vakit takım için elimden geleni yapacağım. Romanya ve İspanya’da oynadım. Şimdi Türkiye’deyim. Burayı seviyorum ve geleceğimi burada görüyorum. Birkaç sene daha Türkiye’de kalmak istiyorum. Hedefim her kulüpte iyi performans göstermek. Her maç oynayarak ve mümkün olduğum kadar iyi performans göstererek takıma yardımcı olmak istiyorum

Fenerbahçe'ye karşı oynadım ama derbi başka olacak

Alexandru Maxim, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de daha önce oynadım ama derbi maçı çok daha farklı atmosferde olacak. Bu benim de ilk derbim. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarlarımız için kazanmak ve herkesi mutlu etmek istiyoruz.