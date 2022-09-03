Maxi Gomez’i beklerken

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Ralf Rangnick’e göre; iyi bir teknik adamın takımında, maçı izleyen bir kişi, sahada hangi takımın olduğunu ve oyuncuların kim olduklarını bilmese bile, o oyundan, o takımın teknik adamını anlayabilmeli. Klopp, Guardiola, Conte, Tuchel ve hatta Diego Simeone’yi burada örnek olarak verir Rangnick. Hem Abdullah Avcı hem de Recep Uçar aslında takımın oyununda teknik direktör dokunuşunu anlayabileceğiniz takımlar.

KADRO iSTiKRARI YOK

Ancak Ümraniyespor-Trabzonspor maçı için bu oyunun sahada olduğunu söylemek zor. Bu noktada kadro istikrarından da bahsetmek pek mümkün değil. Trabzonspor’da geçen sezon en çok süre alan 5 oyuncudan 4’ü sahada yoktu. Uğurcan, Vitor Hugo, Cornelius ve Nwakaeme. Şampiyon olurken maç başına ilk 11’inden 2.5 oyuncu değiştiren bordo mavili ekip iki haftadır kadrosundan 4’er değişiklik yapıyor.

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ÜMRANiYESPOR DA DEĞiŞTi

Recep Uçar ise geçen hafta Adana Demirspor karşısında denediği Sackey’i Allyson ile Glumac arasına çekme stratejisine bu maçta da devam etti. Sackey bazen stoper, bazen merkeze çıkarak bir pas seçeneği oldu takıma. Mrsic, Avounou, Bettaieb gibi ideal 11’den farklı isimler de olunca Ümraniyespor dikine çabuk çıkan bir takım yapısından zaman zaman pasla çıkmaya çalışan bir yapıya büründü. Umut Nayır’ı da zaman zaman uzun paslarda ilk seçenek olarak değerlendirip Trabzonspor’un merkez baskısından ilk yarı boyunca kurtuldular.

ZAMANA iHTiYAÇ VAR

İkinci yarı pas hızını artıran, ritmini bulan Trabzonspor 15 dakikada 4 kez Serkan Kırtıntılı’nın kalesini yokladı, Trezeguet’in takipçiliği ile de skoru ve galibiyeti buldu. Ön taraftaki yetenek havuzunda herkesi rahatlatacak isim ise Maxi Gomez. Hem ilk baskıyı yapacak hem de duvar olacak bir santrfor Umut Bozok dahil herkesi rahatlatacak. Gbamin’in top gelmeden vereceği pası düşünmesi ve pas menzili önemli artıları. Karedeniz temsilcisi, Abdullah Avcı oyunu oynamaya başlayacak ancak bu kadar değişen bir kadronun zamana ihtiyacı olacak. Rakipleri o zamanı bu sezon verir mi? Sanırım en büyük soru işareti bu.