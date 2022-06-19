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Max Verstappen'den sezonun 6. zaferi

#Formula 1#Max Verstappen#Kanada Gp
Max Verstappenden sezonun 6. zaferi

Formula 1 Kanada GP'de zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu. Puanını 175’e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Red Bull sürücüsü Verstappen en yakın takipçisi Perez ile arasındaki farkı 46 puana yükseltmeyi başardı.

 

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Formula 1 Kanada GP’de zafer Red Bull pilotu Max Verstappen’in oldu. Hollandalı sürücü bu sezon 6. kez bitiş çizgisini ilk sırada tamamlarken, son 6 yarışında 5’inde zirveye çıkmayı başardı.

Verstappen’den 0.9 saniye sonra bitişe gelen Ferrari’den Sainz 2’nci, liderin 7 saniye uzağındaki Mercedes’ten Lewis Hamilton (ise 3. oldu.

Puanını 175’e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Perez ile arasındaki farkı 46 puana yükseltti. Formula 1’de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix’si 3 Temmuz’da yapılacak.

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#Formula 1#Max Verstappen#Kanada Gp

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