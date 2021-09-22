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Max Verstappen ve Pierre Gasly, Türkiye’deki rakiplerini bekliyor

#Formula 1#Pierre Gasly#Verstappen
Max Verstappen ve Pierre Gasly, Türkiye’deki rakiplerini bekliyor

Formula 1’de liderliği elinde bulunduran Max Verstappen ve F1’in en şık takımı AlphaTauri’nin Fransız pilotu Pierre Gasly, Türkiye’deki rakiplerini bekliyor.

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Motor sporları severler Türkiye’nin en iyi Formula 1 pilotu olmak için önce yarışmak istedikleri pilotu seçecek, ardından Red Bull Racers oyununu oynayarak birbirlerine meydan okuyacak. Red Bull Racers oyununa kaydolup en yüksek skoru yapanlar birbirinden etkileyici ödüllerin sahibi olacak. Bu eğlenceli mücadele RedBull.com/Racers adresinde.

Formula 1’deTürkiye Grand Prix’si heyecanı şimdiden başladı. F1 pilotlar sıralaması lideri Red Bull Racing pilotu Max Verstappen ve Formula 1’in en şık takımı AlphaTauri’nin Fransız pilotu Pierre Gasly, Türkiye’nin en hızlısı olmak isteyen Formula 1 severleri bekliyor.

Red Bull Racers oyunu sayesinde motor sporları severler birbirlerine meydan okuyarak Türkiye’nin en hızlı Formula 1 pilotu olmaya çalışacak. RedBull.com/Racers adresinden oynanacak oyunda katılımcılar önce yarışacakları pilotu seçecekler, ardından etabı en hızlı şekilde bitirmeyi hedefleyecekler. En yüksek puanı elde eden katılımcılar, ilk olarak haftanın en iyisi, ardından da tüm oyunun en iyisi olmaya çalışacak.

Kazanan Avusturya’ya gidecek

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Hafta liderleri Red Bull Racing ve AlphaTauri resmi takım ürünleri kazanırken, oyunda en iyi dereceyi yapan katılımcıyı ise büyük bir sürpriz bekliyor. Red Bull Racers’ı kazanıp Türkiye’nin en iyisi olan yarışmacı, Avusturya’da bulunan Red Bull Ring’de benzersiz bir motor sporları deneyimi kazanacak.

 

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#Formula 1#Pierre Gasly#Verstappen