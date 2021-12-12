Max Verstappen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2021 Dünya Şampiyonu oldu

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Max Emilian Verstappen 30 Eylül 1997 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Aslen Hollandalı olan Verstappen'in babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotudur. Max Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini kazınırken Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanını da ele geçirmiştir.

Max Verstappen 2014'te Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Şu anda Red Bull'da takım arkadaşı Sergio Perez'dir. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci oldu. 21 yarışın 10'unda podyumda yer aldı, 3 yarışta finişi göremedi. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamladı.

Max Verstappen, günümüzde Red Bull Racing Honda takımı için yarışmaktadır. 2021 yılının Dünya Şampiyonu olmuştur.