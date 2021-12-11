Max Verstappen: 'Hayallerim için direksiyondayım'

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Bu sezon Formula 1 turbo-hibrit çağda hiç yaşanmamış bir mücadeleye sahne oluyor. Sezon içinde çok kez kazalarına, mücadelelerine ve zaferlerine tanık olduğumuz Red Bull piotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton, son yarışa 369.5 puan eşitliği ile geliyor. Formula 1 tarihinde 47 yıl sonra ilk kez iki pilot aynı puan ile son yarışa geliyor aslında. İşte bu sezon, bu denli önem taşıyor. Abu Dabi’de yarın koşulacak son yarış öncesinde düzenlenen Red Bull etkinliğinde Verstappen ile bir röportaj gerçekleştirdik...

Ben büyüdükçe hayallerim de büyüdü

· Red Bull kariyerin 2016 yılında Daniil Kvyat’ın gönderilip senin, onun koltuğuna oturmanla başladı. Aslında belki de o zaman başladı dünya şampiyonluğu hayallerin değil mi?

Benim hedeflerim ve hayallerim aslında hep buydu! 2016 yılında Red Bull’la anlaştığımda bu mücadele için daha büyük bir adım attığımı hissettim. Kazanabilecek bir araca sahip olmam gerekiyordu ve artık sahiptim.

· Dünya şampiyonluğuna çok yakınsın, bu durum nasıl hissettiriyor?

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Bu benim için küçük yaşlarda da büyük bir hedefti aslında. Ben büyüdükçe hayallerim de büyüdü.

POLE POZİSYONU BENİM OLMALI

· Abu Dabi’de şansını ne görüyorsun?

Açıkçası tempomuzla ilgili bir durum. Geçen senelerden daha fazla şansımız var ve bunu biliyoruz. İlk çizgiyi kapatmamız gerekiyor, pole pozisyonunu almaya çalışacağız.

BAZI PİSTLER BİZE UYMUYOR

· Bu sezon Ortadoğu’ya geldikten sonra bir düşüş yaşadınız. Cidde Grand Prix’si ve öncesinde neler oldu?

Aslında takım tüm sezon iyi mücadele etti ve iyi bir iş çıkardı. Bazı pistler bize uymuyor ancak olabildiğince yerimizi yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Cidde’de pist tehlikeliydi, bunun da farkındaydık. Virajlar çok hızlı ve tehlikeli ama bence rekabetçi bir pist ve eğlenceli. Sonrasında olanları da biliyorsunuz.

SÜRÜŞ TARZI DEĞİL, HIZ ÖNEMLİDİR

· Lewis Hamilton’a karşı sürüş tarzında yarış içerisinde değişimler oluyor mu?

Sezon boyunca çokça mücadeleye girdik ve kimi zaman o kimi zaman ben farklı tarzlarda sürdük. Bilirsiniz önemli olan hızlı olmak.

BEN SADECE PİSTTE YARIŞMAK İSTİYORUM, UMARIM FIA KARIŞMAZ

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· FIA yarışlara bu sezon çokça müdahalede bulundu. Eğer şampiyonluk bu kararlardan biriyle belirlenirse, nasıl hissedeceksin?

Kesinlikle iyi hissetmem, ben pistte yarışmak istiyorum.

EN UNUTULMAZ YARIŞ CİDDE

· Böyle büyüleyici bir sezona baktığında senin için en önemli ve en unutulmaz anlar hangileriydi, anlatabilir misin?

Olanlardan dolayı kesinlikle Cidde! Şartlar zordu, zor anlar da yaşadım. Bunun dışında Monaco da çok özeldi. Avusturya yarışları da takım için önemliydi. En önemlisi ve en unutulmazı ise Zandvoort GP yani evimdeki yarıştı. SPA yarışı değişik bir deneyimdi ve pole turum da unutamadığım bir olay. Bu yıl birçok özel an vardı! Sonuçlardan bağımsız olarak çok güzel anlar biriktirdik. Cidde’de olanları gördünüz, eminim hep hatırlanacak.

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· Abu Dabi’deki son yarışa lider giriyorsun ve rakibin 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton. Bu durum nasıl hissettiriyor? Hamilton’la nasıl baş edecek ve zafere ulaşacaksın?

Son yarış aynı pist ve farklı tarzda aslında. Baş etmek için güçlü bir tempoya sahip olmamız gerekiyor. Pozitif hissediyorum, önde bitirir isem bu iş olacak. Bazı anları domine ettik bu yıl, bunun iyi bitmesi için son kez çabalayacağız.