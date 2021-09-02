Max Meyer kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe ile anılıyor

Maximilian Max Meyer 18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Meyer, futbola 5 yaşındayken doğduğu şehrin takımlarından Sardegna Oberhausen'da başladı ve daha sonra şehrin daha büyük takımlarından Rot-Weiß Oberhausen'a transfer oldu. Burada daha da büyük kulüplerin dikkatini çekti. 9 yaşında MSV Duisburg altyapısına geçti. 5 senelik Duisburg kariyerinden sonra ise 2009 yılında Schalke 04 takımına transfer oldu.

2010 yılında Schalke'nin U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezonun ilk yarısında U-17 devam etse de, ikinci yarıda genç yaşında rağmen U-19 takımına yükseltildi. Schalke, o sezon sonunda Almanya finallerine kaldı. Meyer, yarı final maçlarının son dakikalarında oyuna girmişti. Finalde ise Bayern Münih U-19 ile karşılaştılar. Maç 1-1 devam ederken 62. dakikada oyuna girdi ve galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Böylece Schalke U-19, Almanya şampiyonu oldu. Sonraki sezon da Almanya finallerine kaldılar ancak bu sefer yarı finallerde elendiler.

2011-12 sezonunda, Schalke U-19 takımında 15 maçta forma giydi. Bu maçlarda 11 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Tammo Harder'ın ardından en skorer ikinci oyuncu oldu. Gösterdiği iyi performans sebebiyle Schalke genel menajeri Horst Heldt, 2015 yılına kadar geçerli olacak profesyonel bir sözleşme önerdi.

SCHALKE KARİYERİ

Meyer, ilk kez 2012-13 sezonunda DFB-Pokal ikinci turunda SV Sandhausen karşısında teknik direktör Huub Stevens tarafından kadroya alınmış ancak forma giyememişti. Sezonun devre arasında takımın Katar'daki hazırlık kampına götürüldü. Lewis Holtby'nin Tottenham Hotspur'a transferi ve takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle Meyer, A takım ile birlikte çalışmaya başladı. 9 Şubat 2013'te Bayern München karşısında ilk kez bir Bundesliga maçında kadroya alındı ama forma şansı bulamadı. Bir sonraki hafta 16 Şubat 2013'te Mainz 05 karşısında 72. dakikada Raffael'in yerine oyuna girerek ilk Bundesliga maçına çıktı. 82. dakikada Michael Bastos'un beraberliği getiren golün asistini yaparak, takımına 1 puan kazandıran isim oldu. 12 Mart 2013'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesinde Galatasaray ile oynanan ikinci maçın son 6 dakikasında oyuna girerek ilk Avrupa maçına çıktı.

2013-14 sezonunda en son Raúl González tarafından giyilen 7 numaranın sahibi oldu. Sezona dördüncü ligdeki FC Schalke 04 II ile bir maça çıkarak başladı ve o maçta 2 gol kaydetti. Bu goller kariyerinin ilk profesyonel golleri oldu. 25 Eylül 2013'te ise SV Darmstadt 98 ile oynanan DFB-Pokal maçında, kariyerinin ilk Schalke 04 golünü kaydetti. 5 Ekim 2013'te ise FC Augsburg karşısında oynanan maçta ilk Bundesliga golünü attı. Sonraki iki hafta da aynı şekilde gollerini atmaya devam etti. 30 Kasım 2013'te sözleşmesi 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldı.

CRYSTAL PALACE KARİYERİ

Burada 3 sezon geçiren oyuncu, Premier Lig'de 1 gol 3 asist istatistiğini elde etti.

KÖLN KARİYERİ

Köln'e bedelsiz transfer olan oyuncu yarım sezonluk kariyerinin ardından serbest kaldı.