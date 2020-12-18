Max Kruse'nin Fenerbahçe'den kazancı ortaya çıktı! Attığı gol başına...

2019'da transfer ettiği Alman yıldız, geçen haziranda sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle feshetmişti. Alman basını da Kruse'nin açtığı davayı kazandığını ve Fenerbahçe'nin kendisine 7.5 milyon euro tazminat ödeyeceğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte imza parası dahil 3 milyon Euro alan Kruse'nin ödenecek tazminatla toplam maliyeti 10.5 milyon Euro'yu buldu. Alman yıldızın takıma katkısı ise sınıfta kaldı.

MALİYETİ 10.5 MİLYON EURO

Kruse, Fenerbahçe'de forma giydiği süre içinde 23 maçta 7 gol attı. Kulübe maliyeti 10.5 milyon Euro olan Alman futbolcunun, 1 golü Sarı-Lacivertliler'e 1.5 milyon Euro'ya patladı. (Takvim)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...