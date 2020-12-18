MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMax Kruse'nin Fenerbahçe'den kazancı ortaya çıktı! Attığı gol başına...
GeriFutbol Max Kruse'nin Fenerbahçe'den kazancı ortaya çıktı! Attığı gol başına...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Max Kruse'nin Fenerbahçe'den kazancı ortaya çıktı! Attığı gol başına...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Max Kruse'nin Fenerbahçe'den kazancı ortaya çıktı! Attığı gol başına...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse'nin attığı tek gol, 1.5 milyon euro değeri taşıdı...

2019'da transfer ettiği Alman yıldız, geçen haziranda sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle feshetmişti. Alman basını da Kruse'nin açtığı davayı kazandığını ve Fenerbahçe'nin kendisine 7.5 milyon euro tazminat ödeyeceğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte imza parası dahil 3 milyon Euro alan Kruse'nin ödenecek tazminatla toplam maliyeti 10.5 milyon Euro'yu buldu. Alman yıldızın takıma katkısı ise sınıfta kaldı.

MALİYETİ 10.5 MİLYON EURO

Kruse, Fenerbahçe'de forma giydiği süre içinde 23 maçta 7 gol attı. Kulübe maliyeti 10.5 milyon Euro olan Alman futbolcunun, 1 golü Sarı-Lacivertliler'e 1.5 milyon Euro'ya patladı. (Takvim)

 

Max Krusenin Fenerbahçeden kazancı ortaya çıktı Attığı gol başına...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle