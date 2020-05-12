Max Kruse'den transfer açıklaması! Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kruse, ''Yeni deneyimlere açık olsam bile, Almanya'nın özlemini çektiğimi fark ettim. Almanya benim evim. Orada tekrar oynayacağımı hayal edebiliyorum.'' dedi.

Corona virüs krizinde hem kendisinin hem de kulüplerin planlama yapmasının pek mümkün olmadığını belirten 32 yaşındaki yıldız futbolcu ''Şu an kulübümde maaşın ödenip ödenmeyeceğini, oyuncu göndermek zorunda olup olmadıklarını ya da oyuncu alıp almayacaklarını bilmiyoruz. Gelecek yıl da buradayım'' sözlerini kullandı.

Max Kruse ile Bundesliga'dan Wolfsburg takımının ilgilendiği belirtiliyordu...