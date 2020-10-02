Max Kruse perdeyi açtı, Union Berlin tarihi skorla kazandı!
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin formasıyla ilk golünü attı. Bundesliga ekibi ,sahadan 4-0'lık skorla ayrılarak tarihinin en farklı lig galibiyetini aldı.
Bundesliga'nın 3. hafta maçında Union Berlin ile Mainz kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın ilk golü, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse'den geldi. Alman yıldız, 13. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Berlin ekibiyle ilk golünü kaydetmiş oldu.
İkinci yarıda üst üste goller bulan Union Berlin, Mainz'i 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Union Berlin, Bundesliga'daki en farklı galibiyetini aldı.
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