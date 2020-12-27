Max Kruse, Alexander Sörloth ve Loris Karius Almanya'da olay oldu! En iyi ve en kötüyü seçti

Trabzonspor'da gösterdiği performansın ardından önemli kulüplerin radarına giren Sörloth, Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse ve Liverpool'dan Union Berlin'e kiralanan Loris Karius, Almanya'da gündem oldu.

Dortmund, Bayern Münih gibi takımların formasını yıllarca forma giyen Michael Rummenigge, Bundesliga'da bu sezonun en iyi ve en kötü 3'er transferlerini açıkladı.

EN İYİ VE EN KÖTÜ 3'ER TRANSFERİ AÇIKLADI

Alman basınından Sportbuzzer'da manşet olan açıklamalarda Max Kruse, Sörloth ve Loris Karius'un isimleri de yer aldı.

Rummenigge, en iyi 3 transfer olarak Max Kruse, Jude Bellingham ve Matteo Gundouzi'yi seçti.

Kruse'nin Union Berlin'e önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Rummenigge, "Union Berlin, sezonun en iyi transferini yapmış. Tebrik etmek gerekiyor. Max Kruse'den daha iyi bir transfere çok nadiren rastlarsınız. Max Kruse, bir sokak futbolcusu ve yaptığı işten büyük keyif alıyor. Union, onun için en doğru kulüp" dedi.

ÇOK GÜÇLÜ VE MÜTHİŞ ZEKİ!

Rummenigge sözlerini, "6 gol ve 5 asist rakamları bunu doğruluyor. Union'un sezonu, Max Kruse'nin performansıyla harika geçiyor. Asla hızlı bir oyuncu değil ama teknik açıdan çok güçlü ve müthiş zeki!" ifadeleriyle sürdürdü.

Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Union Berlin'de 10 maçta forma giyen Kruse, 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

SORLOTH VE KARUIS'A ŞOK

Rummenigge, en kötü 3 transferi ise Alexander Sörloth, Loris Karius ve Vedat Ibisevic şeklinde sıraladı.

Sörloth'un Türkiye'de 24 maçta gol atmasının değerli olduğunu dile getiren Alman eski futbolcu, 20 milyon euroluk bonservis ücretini henüz karşılayamadığına vurdu yaptı.

20 MİLYON EUROLUK BİR TRANSFER...

Rummenigge, "20 milyon euroluk bir transferden daha fazlasını bekliyordum. Ancak, kısa süre içerisinde gerçek Sörloth'u göreceğiz diye umuyorum. En azından Julian Nagelsmann onun için doğru bir sistem bulmak zorunda" şeklinde konuştu.

HAYATTA TRANSFER ETMEZDİM

Loris Karius transferinin büyük bir hata olduğunu savunan Rummenigge, "Eğer Union Berlin'de karar verici konumlardan birinde olsaydım Karius'u hayatta transfer etmezdim. Neden? Bu kibirli tavırlara ve bu sosyal medya davranışlarına shaip olan birisi kendini pop yıldızı gibi görüyordur" dedi.

Sörloth, bu sezon Leipzig'te 15 maçta 1 gol atabildi ve asist katkısı yapamadı. Karius ise Union Berlin'de yalnızca DBF Kupası'nda 1 maçta kalesini korudu ve 3 gol yedi.