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Max Gradel’in babası vefat etti

#Sivasspor#Max Gradel#Anadolu Kulüpleri
Max Gradel’in babası vefat etti

Sivasspor’un Fildişi Sahilli yıldızı Max Gradel’in babası hayatını kaybetti.

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Sivasspor’un başarılı oyuncusu Max Gradel, baba acısıyla sarsıldı. 34 yaşındaki futbolcunun babası hayatını kaybetti.

Ülkesinin milli takımında bulunan ve gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Gradel şu anda Afrika’da bulunuyor. Kırmızı-beyazlı kulüp ise Gradel’in vefat eden babası için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Fildişi Sahilli futbolcumuz Max Gradel'in babasının vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Max Gradel'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#Sivasspor#Max Gradel#Anadolu Kulüpleri

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