Mavi Nintendo Swıtch Lite konsolu, 7 Mayıs 2021'de Avrupa'ya geliyor

Tüm Nintendo Switch Lite modelleri özellikle elde oyun için tasarlanmıştır ve oyuncuların gittikleri her yere yanlarında çok çeşitli oyunlar getirmelerini kolaylaştırır.

Bu oyunlardan biri, oyuncuların Pokémonların oyun içi fotoğraflarını çekmek için bilinmeyen adalardaki yemyeşil manzaraları keşfetmelerini sağlayan New Pokémon Snap. Illumina Phenomenon ardındaki gizemi ortaya çıkarmak için ormanlar ve geniş çöller dahil olmak üzere çeşitli manzaralarda maceraya atılırken kendi doğal ortamlarında Pokémon'u arayabilirler. New Pokémon Snap, 30 Nisan'da Nintendo Switch sistemi için çıkacak.

Nintendo’nun yazılım kütüphanesine yeni eklenen bir diğer oyun da, 21 Mayıs’ta çıkış yapacak Miitopia. Miitopia'da oyuncular, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir macerada rol alabilirler. Dark Lord'u alt etmek için seçtiğiniz herkesi komedi dolu bir göreve atamanız çok kolay. Bu oyunlar, Nintendo Switch'te oyuncuları bekleyen maceraların sadece birkaçı.

Özel bir avuç içi oyun cihazı olan Nintendo Switch Lite, entegre kontrollere sahiptir ve Nintendo Switch'ten daha küçük ve daha hafiftir, ancak yine de avuç içi modunu destekleyen geniş Nintendo Switch kitaplığındaki tüm oyunları oynayabilir.