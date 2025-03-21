Mauro Icardi'yi Dursun Özbek kurtardı! Arjantinliler çok şaşırtan olay

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağı sakatlığı sebebiyle Kasım ayından bu yana forma giyemiyor. Yıldız golcü uzun süredir ayrı kaldığı kulübüne, son olarak Fenerbahçe derbisine gelerek hasret gidermişti.

BOŞANMA VE VELAYET DAVASI

Derbi sonrası yeniden ülkesine dönen Icardi, boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor. 32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gitmişti. Icardi'nin bu hamlesiyle Wanda Nara'nın eline koz vermiş oldu.

AVUKATLARI ICARDI'Yİ BIRAKTI, DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ

Arjantinli yıldızın avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun da bu duruma tepkisi sert oldu. Üç isim kendilerinden habersiz bu işe kalkışan İcardi'yi bırakma kararı aldı. Ancak Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Özbek, dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de İcardi'ye dev bir avukat ordusu tuttu.

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KARARDAN GERİ DÖNDÜLER

Dursun Özbek'in bu üçlüyle de görüşerek kararından vazgeçirdiği belirtildi. Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.

YENİ SEZONDA DÖNECEK

Bu sezonu 14 maçta 6 gol 2 asistlik performansla kapatan Mauro Icardi'nin yeni sezon hazırlık kampında takıma katılması bekleniyor.

WANDA NARA'DAN YÜKLÜ TALEPLER

Arjantin basını, ikilinin resmen boşandığını belirtirken davanın bir de mali boyutu olduğunu öne sürdü. Wanda Nara'nın, Icardi'den 50 milyon euro'luk gayrimenkul talep ettiği belirtildi. Wanda, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks daire ile birlikte Como Gölü'nün kıyısındaki villayı istiyor. Icardi'nin ise bunları vermeyi asla düşünmediği kaydedildi.