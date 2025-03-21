×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Mauro Icardi'yi Dursun Özbek kurtardı! Arjantinliler çok şaşırtan olay

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Galatasaray#Wanda Nara
Mauro Icardiyi Dursun Özbek kurtardı Arjantinliler çok şaşırtan olay
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 15:33

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilimin ardından Icardi'nin avukatlarının yıldız oyuncuyu bırakmak istemesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i harekete geçirdi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağı sakatlığı sebebiyle Kasım ayından bu yana forma giyemiyor. Yıldız golcü uzun süredir ayrı kaldığı kulübüne, son olarak Fenerbahçe derbisine gelerek hasret gidermişti.

Gözden KaçmasınFatih Tekkenin radarında iki Galatasaraylı varFatih Tekke'nin radarında iki Galatasaraylı var!Haberi görüntüle

BOŞANMA VE VELAYET DAVASI
Derbi sonrası yeniden ülkesine dönen Icardi, boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor. 32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gitmişti. Icardi'nin bu hamlesiyle Wanda Nara'nın eline koz vermiş oldu.

Mauro Icardiyi Dursun Özbek kurtardı Arjantinliler çok şaşırtan olay

AVUKATLARI ICARDI'Yİ BIRAKTI, DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ 
Arjantinli yıldızın avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun da bu duruma tepkisi sert oldu. Üç isim kendilerinden habersiz bu işe kalkışan İcardi'yi bırakma kararı aldı. Ancak Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Özbek, dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de İcardi'ye dev bir avukat ordusu tuttu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSüper Ligde piyasa değerleri güncellendi En değerli 20 futbolcu belli olduSüper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! En değerli 20 futbolcu belli olduHaberi görüntüle

KARARDAN GERİ DÖNDÜLER
Dursun Özbek'in bu üçlüyle de görüşerek kararından vazgeçirdiği belirtildi. Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.

Mauro Icardiyi Dursun Özbek kurtardı Arjantinliler çok şaşırtan olay

YENİ SEZONDA DÖNECEK
Bu sezonu 14 maçta 6 gol 2 asistlik performansla kapatan Mauro Icardi'nin yeni sezon hazırlık kampında takıma katılması bekleniyor.

WANDA NARA'DAN YÜKLÜ TALEPLER
Arjantin basını, ikilinin resmen boşandığını belirtirken davanın bir de mali boyutu olduğunu öne sürdü. Wanda Nara'nın, Icardi'den 50 milyon euro'luk gayrimenkul talep ettiği belirtildi. Wanda, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks daire ile birlikte Como Gölü'nün kıyısındaki villayı istiyor. Icardi'nin ise bunları vermeyi asla düşünmediği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#Galatasaray#Wanda Nara

BAKMADAN GEÇME!