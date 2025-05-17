Mauro Icardi'ye sürpriz talip çıktı! Eğer Galatasaray indirim yaparsa gidecek

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mauro İcardi’ye Meksika’dan talip var.

MONTERREY PEŞİNDE

Meksia ve Arjantin basınında çıkan haberlere göre Monterrey Kulübü, yıldız ismi transfer etmek için ciddi şekilde teklife hazırlanıyor.

GALATASARAY 15'TEN 18 MİLYON EUROYA İNMİŞTİ

Meksika temsilcisi daha önce de Aslan’ın kapısını çalmış ancak Galatasaray’ın yüksek bonservis istemesi üzerine görüşmeler sona ermişti. Nacion Deportes'te yer alan habere Galatasaray'ın daha önce 18 milyon euro istediği fakat 15 milyon eurolara indiği Icardi için Monterrey indirim bekliyor.

BİRAZ DAHA İNDİRİM OLURSA ALACAKLAR

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Habere göre, haziran ayındaki Kulüpler Dünya Kupası için bir yıldız arayışında olan Monterrey, biraz indirim alabilirse golcü futbolcuyu renklerine bağlayacak.