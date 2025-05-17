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Mauro Icardi'ye sürpriz talip çıktı! Eğer Galatasaray indirim yaparsa gidecek

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#Transfer#Galatasaray#Icardi
Mauro Icardiye sürpriz talip çıktı Eğer Galatasaray indirim yaparsa gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 07:00

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi'ye talip çıktı. Arjantin basını Meksik kulübünün yıldız oyuncu için bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldığını açıkladı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Mauro İcardi’ye Meksika’dan talip var.

MONTERREY PEŞİNDE

Meksia ve Arjantin basınında çıkan haberlere göre Monterrey Kulübü, yıldız ismi transfer etmek için ciddi şekilde teklife hazırlanıyor.

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GALATASARAY 15'TEN 18 MİLYON EUROYA İNMİŞTİ

Meksika temsilcisi daha önce de Aslan’ın kapısını çalmış ancak Galatasaray’ın yüksek bonservis istemesi üzerine görüşmeler sona ermişti. Nacion Deportes'te yer alan habere Galatasaray'ın daha önce 18 milyon euro istediği fakat 15 milyon eurolara indiği Icardi için Monterrey indirim bekliyor. 

Mauro Icardiye sürpriz talip çıktı Eğer Galatasaray indirim yaparsa gidecek

BİRAZ DAHA İNDİRİM OLURSA ALACAKLAR

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Habere göre, haziran ayındaki Kulüpler Dünya Kupası için bir yıldız arayışında olan Monterrey, biraz indirim alabilirse golcü futbolcuyu renklerine bağlayacak.

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#Transfer#Galatasaray#Icardi

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