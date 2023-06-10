Mauro Icardi'ye bir talip daha çıktı!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, Icardi için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Arjantinli golcünün kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da mutlu olduğu ancak geleceğinin henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın Inter taraftarından Hakan Çalhanoğlu’na sevgi gösterisi Haberi görüntüle

Haberde, Icardi'nin geleceğinin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'in vereceği karara da bağlı olduğu vurgulandı.

Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.