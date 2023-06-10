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Mauro Icardi'ye bir talip daha çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Icardi
Mauro Icardiye bir talip daha çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 21:27

Galatasaray'ın bonservisi ile kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye yeni bir talip çıktı.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, Icardi için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Arjantinli golcünün kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da mutlu olduğu ancak geleceğinin henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

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Haberde, Icardi'nin geleceğinin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'in vereceği karara da bağlı olduğu vurgulandı.

Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Icardi

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