Mauro Icardi'nin yeni aşkı Angela Burgos mu? Böyle duyurdular...

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, futbolu kadar özel hayatındaki olaylarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bilindiği gibi Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığı haberleri basına yansımış ve büyük tartışmalara yol açmıştı. Bu olayın ardından Nara, Icardi’ye “cinsiyete dayalı şiddet” suçlamasıyla dava açarak yeni bir krize neden olmuştu.

Sonrasında Mauro Icardi evinden fotoğraf ve videolar paylaşarak Wanda Nara'nın kendisini rahatsız ettiğini iddia etmiş, ayrılık süreci giderek tatsız hale gelmişti.

İTALYAN BASINI BÖYLE DUYURDU: ICARDI'NİN YENİ AŞKI BURGOS

Yaşadığı sakatlığın ardından ülkesi Arjantin'e dönen ve tedavi sürecini burada geçirecek olan 31 yaşındaki golcünün, eşi Wanda Nara ile boşanma süreci devam ederken İtalyan basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Corriere della Sera’nın haberine göre, Icardi’nin boşanma davasını yöneten avukatı Angela Burgos ile bir ilişki yaşıyor... Kolombiyalı avukat ve Arjantinli futbolcunun yakınlaştığına dair bu söylenti büyük ses getirdi.

Mauro Icardi'den ve Angela Burgos cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yok fakat boşanma sürecinde tarafların sessizliği, dedikoduları da beraberinde getirdi.