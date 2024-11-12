Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Galatasaray'dan yeni golcü harekatı! Milan'dan Luka Jovic iddiası...

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Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası santrfor mevkii için rotasyon çalışmalarına hız katan Galatasaray, gözünü İtalya'ya dikti.

Milan'da yedek kaldığı için mutsuz olan Sırp golcü Luka Jovic ile görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar, oyuncuyu Ocak ayında renklerine bağlamak istiyor.

Nogomania'da yer alan habere göre, Jovic'in de transfere sıcak baktığı ve Ocak ayında somut adımların atılabileceği aktarıldı.

Bu sezon İtalyan devinde istediği süreyi bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Jovic, bu sezon yalnızca 3 maçta forma giydi ve skor katkısı yapamadı.

TAKAS İDDİALARI OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon İtalyan basını Abdülkerim Bardakcı için İtalya Ligi Serie A devi Milan'ın harekete geçtiğini yazmıştı. Sarı - kırmızılıların Bardakcı için Milan'a kapıyı 20 milyon eurodan açacağı ve Serie A ekibinin bu miktarı aşağı çekmek isteyebileceği kaydedilmişti.

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Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'yı bırakmak istemediği ancak Milan'ın golcüsü Luka Jovic'i kadrosuna katmayı talep edebileceği öne sürülmüş fakat transfer gerçekleşmemişti.

ICARDI'NİN SAKATLIĞI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Icardi, maçın son anlarında sakatlanarak oyundan alınmış ve yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

Galatasaray, Arjantinli yıldızın son durumunu açıkladı. Sarı - kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini duyurdu. Yıldız futbolcunun sezonu kapattığı ileri sürülüyor.