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Mauro Icardi'nin önceliği Galatasaray! Wanda Nara haber yolladı

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#Transfer#Galatasaray#Icardi
Mauro Icardinin önceliği Galatasaray Wanda Nara haber yolladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 09:32

İcardi’nin menajerliğini yapan hayat arkadaşı Wanda Nara güzel haberi verdi: Arjantinli golcünün çok sevildiği İstanbul'da kalmayı istediğini söyleyen 36 yaşındaki model, "G.Saray ile konuşmadan karar veremeyiz" dedi ve sarı-kırmızılı yönetimden görüşme talep etti.

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Kiralık oynadığı geçen sezona attığı gollerle damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro İcardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, tüm imkânları seferber etti. Bu yönde çalışmalarını aralıksız sürdüren sarıkırmızılılara Arjantinli santrforun hayat arkadaşı Wanda Nara'dan müjdeli haber geldi.

Sabah'ın haberine göre; Icardi'nin menajerliğini yapan Nara, katıldığı bir televizyon programında, Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı konuşulan yıldız futbolcu hakkındaki soruya, "Galatasaray'da çok mutluyduk. Hem ben hem Mauro hem de çocuklar çok sevildi. Galatasaray ile görüşmeden bir karar vermemiz mümkün değil. İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyoruz. Kulüple fikir alış verişinde bulunacağız" yanıtını verdi.

İLK TOPLANTI GELECEK HAFTA

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Daha önce yaptığı bir açıklamada da "Mauro, gelecek yıl Avrupa'da kalmak istiyor. Biz Suudi Arabistan'da yaşayamayız" diyen Wanda Nara'nın, Galatasaray yönetimine haber göndererek en kısa süre içinde görüşme talep ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla yeniden takımda görmek istediği 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Yıldız oyuncunun hem sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hem de Nara'nın son ifadeleri gelecek sezon da Galatasaray'da oynama ihtimalini yükseltiyor.

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PARIS'E UÇACAK

İcardi cephesi tüm dikkatini Galatasaray üzerine çevirirken, sarı-kırmızılı yönetim de oyuncunun bonservisi için PSG ile çetin pazarlık sürecini başlatıyor. Bu transferde tam yetkili olan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Paris'e uçarak Fransız kulübü ile masaya oturacak. Gerçekleştirilecek toplantıda Arjantinli yıldızın yanı sıra Aslan'ın transfer listesinde yer alan Leandro Paredes ve Renato Sanches'in de durumu görüşülecek. 28 yaşındaki ön libero Paredes'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi var. 25 yaşındaki merkez orta saha Sanches'in ise 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

İLETİŞİM HİÇ KOPMUYOR

Ailesiyle tatilini sürdüren Mauro İcardi, sosyal medyadan sürekli Galatasaraylı paylaşımlar yapıyor. Wanda Nara da 'Türkiye'de kalın' diyen sarı-kırmızılı taraftarların mesajlarına kalp emojisiyle karşılık veriyor.

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#Transfer#Galatasaray#Icardi

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