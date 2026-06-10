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Mauro Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması: 'Bizim için seçenek değil!'

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Mauro Icardinin menajerinden transfer açıklaması: Bizim için seçenek değil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 21:02

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, oyuncusunun geleceği hakkında çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan kaptan Icardi'nin menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ARJANTİN'DE OYNAMAKLA İLGİLENİMİYOR"

TyC Sports'un haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki golcünün Arjantin’e dönmeyeceğini belirten Pino, "Neden üç aydır River, Racing ve Newell’s hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Kimseyle görüşmedik. Mauro, Arjantin’de oynamakla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.

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"BİZİM İÇNİ SEÇENEK DEĞİL"

Öte yandan oyuncusunun ülkesine geri dönmeyeceğini belirten Pino, "Kulüplere ve önemli futbolculara saygımız var ancak bu bizim için bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki sona erer." dedi.

TAKIM ARKADAŞLARI 'GİTME MAURO', BAŞKAN ÖZBEK 'GÖRÜŞÜCEZ' DEDİ

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Sarı kırmızılı takım şampiyonluk kutlamalarında üstü açık otobüs ile taraftarları selamlarken, Lucas Torreira ve Yunus Akgün, “Don’t go Mauro - Gitme Mauro” yazılı pankart açtı. Galatasaray’daki geleceği henüz netleşmeyen Arjantinli futbolcu için ise Başkan Dursun Özbek “Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Mauro Icardinin menajerinden transfer açıklaması: Bizim için seçenek değil

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla efsaneleşen golcü futbolcu, Türkiye kariyerinde çıktığı 134 resmi maçta 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

Bu sezon ise 47 maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Arjantinli, 16 gol - 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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