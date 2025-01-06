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Mauro Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya ağır sözler: Mitoman, kinci, kıskanç, haysiyetsiz!

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#Mauro Icardi#GALATASARAY#Wanda Nara
Mauro Icardinin kardeşinden Wanda Naraya ağır sözler: Mitoman, kinci, kıskanç, haysiyetsiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 14:21

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, Wanda Nara ile ilgili çok ağır ifadelerin bulunduğu bir gönderi paylaştı.

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Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak kenara gelen ve yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de ameliyat edilmişti.

Icardi, yaşadığı bu süreçte 10 yılı aşkın süredir birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile sürpriz bir ayrılık yaşamıştı.

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L-GANTE İLE AYRILDI, ICARDI'Yİ TAKİBE ALDI

Wanda Nara, Icardi ile ayrılıkları sonrası Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ünlü rapçi ile bir süre beraber olan Nara, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla L-Gante ile ayrıldığını duyurmuştu.

Ünlü model, ayrılığı sonrası ilk iş olarak Mauro Icardi ile fotoğraflarını geri yüklemiş ve yıldız futbolcuyu takibe almıştı.

Mauro Icardinin kardeşinden Wanda Naraya ağır sözler: Mitoman, kinci, kıskanç, haysiyetsiz

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IVANA'DAN AĞIR SÖZLER

Yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana'dan Wanda Nara'ya göndermeli ifadeler geldi.

Sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunan Ivana Icardi, Nara için ağır sözler kullandı.

'HAYSİYETSİZ'

İlk gönderisinde, 'Mitoman (Yalan söyleme hastalığı), kinci, kıskanç ve haysiyetsiz olmak iyi bir kombinasyon değildir.' ifadelerini kullanan Ivana, sonrasında gelen bir yoruma da cevap verdi.

'NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORSUNUZ?'

Ivana, 'Uğraşma kardeşin seni istemiyor ve sana para vermeyecek' yazan bir kişiyi ise 'Sadece para hakkında konuşmak sahtekârlıktır ve bir akrabayla yıllarca konuşmadıktan sonra, bir kene çıktığı için, hiçbir şey olmamış gibi bana koşup para vereceğine inanmak daha da sahtekârlıktır. Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz siz? İçine düştüğünüz çukurun kokusu düşünmene izin vermiyor. Aşı olun' ifadeleriyle yanıtladı.

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#Mauro Icardi#GALATASARAY#Wanda Nara

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