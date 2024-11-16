Mauro Icardi'nin kardeşi Guido'dan Wanda Nara'ya: İğrenç insan artık başkasının sorunu!

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde uzun süredir devam eden birlikteliklerini noktalandırmıştı.

Wanda Nara da bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler vermiş ve yeni ilişkisine başlamıştı.

Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlatmıştı. Haberin devamında Mauro Icardi'nin kızlarını görmek için Arjantin'e gittiği ifade edilmişti. Icardi'nin ziyaretini geç saatte düzenlediği ve o esnada Wanda Nara ile çocuklarının uyuduğu belirtilen haberde ikili arasındaki tartışmaya da yer verilmişti.

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye evi terk etmesini söylediği ve aralarındaki konuşmanın kavgaya dönüştüğü kaydedilmişti.

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Öte yandan Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında 15 Kasım tarihinde Buenos Aires'te görülecek olan davaya Arjantinli futbolcu katılmamıştı.

ROSENFELD: TÜRKÇE ÖĞRENMEK ZORUNDA KALACAĞIM

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor. Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım." demişti.

Yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

GUIDO: SONUNDA İĞRENÇ İNSAN AYRILDI

Guido yaptığı paylaşımda, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden ayrıldı. Artık başkasının sorunu." ifadelerini kullandı.

Guido Icardi'nin Instagram hikayesi, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.