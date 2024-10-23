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Mauro Icardi'nin gözü Gheorghe Hagi’nin tahtında

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Gheorghe Hagi
Mauro Icardinin gözü Gheorghe Hagi’nin tahtında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:00

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kulübün tarihindeki en golcü yabancı olmaya çok yakın.

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2 sezonda sergilediği performansla Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro İcardi sarı kırmızılıların en golcü yabancı oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Galatasaray’da çıktığı 84 maçta 60 gol sevinci yaşayan Arjantinli yıldız sarı kırmızılı takımın tarihinde en çok gol atan 3. yabancı oyuncu konumunda. İcardi bugün UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakip Elfsborg’un ağlarını 1 kez havalandırırsa 61 golle 2. sıradaki Milan Baros’u yakalayacak, duble yapması durumunda ise Çek yıldızı geçip 2. sıraya tırmanacak.

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GHEORGHE HAGİ, GALATASARAY’DA 72 GOLE 192 MAÇTA ULAŞTI

Sarı kırmızılı takıma geldiği 2022-23 sezonundan bu yana müthiş bir grafik yakalayan 31 yaşındaki yıldız, Baros’u geçmesi durumunda gözünü Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikecek. Rumen yıldız 192 maçta attığı 72 golle Galatasaray’ın en golcü oyuncusu konumunda. Hagi, G.Saray formasıyla 208 dakikada bir gol atarken, 112 dakikada bir gol sevinci yaşayan Arjantinli yıldız aynı performansı sürdürürse sezon bitmeden rekorun yeni sahibi olacak.

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İCARDİ, SARI KIRMIZILILARIN TARİHİNDE EN GOLCÜLER ARASINDA İLK 10’DA

Mauro İcardi, Antalyaspor deplasmanında duble yaparken 59 gollü sarı kırmızılıların bir başka efsanesi Selçuk İnan’ı geçip kulüp tarihinin en golcü futbolcular sıralamasında 10. basamağa yerleşti. Sarı kırmızılı ekipteki 2 sezonunda da 20 gol barajını geçen İcardi, 2024-25’te de 5 gole ulaşmış durumda. 31 yaşındaki Tangocu benzer performansı sergilemesi halinde Baros (61), Necati Ateş (66), Metin Oktay (71), Hagi (72) ve Burak Yılmaz’ı (82) geçerek ilk 5 oyuncu arasına da girebilir.

CiMBOM’UN EN GOLCÜ YABANCI OYUNCULARI

FUTBOLCU / MAÇ / DBG* / MBG** / TOPLAM GOL

Gheorghe Hagi 192 208 0.38 72
Milan Baros 116 125 0.53 61
Mauro Icardi 84 112 0.71 60
Bafetimbi Gomis 86 102 0.59 51
Wesley Sneijder 175 302 0.26 45
Cevat Prekazi 204 391 0.19 39
Shabani Nonda 93 145 0.40 37
Mario Jardel 43 104 0.79 34
Lukas Podolski 75 173 0.45 34
Harry Kewell 91 186 0.37 34

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Gheorghe Hagi

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