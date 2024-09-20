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Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisi ısrarı! Okan Buruk'un kapısını çaldı

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Mauro Icardinin Fenerbahçe derbisi ısrarı Okan Burukun kapısını çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 08:59

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi, takımla çalışmalara başladı. Okan Buruk'un derbide kesinlikle oynamayacağını ifade ettiği Icardi, Fenerbahçe'ye karşı sahada olmak istiyor.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Tüm gözlerin çevrileceği derbi öncesi sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe derbisinin taktik çalışmalarını yapan Galatasaray'ın antrenmanında Mauro Icardi de yer aldı.

Sakatlığı için Arjantin'de tedavisini sürdüren yıldız golcü, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.

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"HOCAM OYNAMAK İSTİYORUM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Mauro Icardi derbide forma giymek istiyor. Bu konuda oldukça ısrarcı olan Icardi'nin Okan Buruk'a bir kez daha Fenerbahçe karşısında forma giymek istediğini belirttiği iddia edildi.

BU SEZON 1 GOL 1 ASİST

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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