Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan taciz iddiası! "Takım arkadaşı beni soyunma odasında sıkıştırdı..."

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Galatasaraylı Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını açıkladı.

Wanda Nara'nın ülkesinde jüri üyeliği yaptığı televizyon programının geçen haftalarda yayınlanan bir bölümünde, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söylediği ortaya çıktı.

"AŞKINI İLAN ETTİ"

Wanda Nara, geçen yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını iddia etti.

Wanda Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi.

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SAHA İÇİNDE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Nara'nın olayın yaşandığını iddia ettiği yıllarda Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin pas vermek yerine kendisinin topa vurmak istemesi üzerine saha içinde gerginlik yaşamıştı.

Dani Osvaldo ise daha sonra yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım engel olmasa onu yumruklayacaktım" ifadelerini kullanmıştı.