Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan taciz iddiası! "Takım arkadaşı beni soyunma odasında sıkıştırdı..."

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Dani Osvaldo
Mauro Icardinin eşi Wanda Naradan taciz iddiası Takım arkadaşı beni soyunma odasında sıkıştırdı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 18:39

Geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Mauro Icardı, bu kez de Nara'nın bir televizyon programında yaptığı açıklamayla gündemde.

Haberin Devamı

Galatasaraylı Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını açıkladı.

Wanda Nara'nın ülkesinde jüri üyeliği yaptığı televizyon programının geçen haftalarda yayınlanan bir bölümünde, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söylediği ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Okan Buruktan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu açıklamasıGalatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!Haberi görüntüle

Mauro Icardinin eşi Wanda Naradan taciz iddiası Takım arkadaşı beni soyunma odasında sıkıştırdı...

"AŞKINI İLAN ETTİ"

Wanda Nara, geçen yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını iddia etti.

Wanda Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Arjantinli gazeteciden flaş iddia Icardi, Wanda Naraya tazminat ödeyecek ve...Arjantinli gazeteciden flaş iddia! 'Icardi, Wanda Nara'ya tazminat ödeyecek ve...'Haberi görüntüle

Mauro Icardinin eşi Wanda Naradan taciz iddiası Takım arkadaşı beni soyunma odasında sıkıştırdı...

SAHA İÇİNDE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Nara'nın olayın yaşandığını iddia ettiği yıllarda Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin pas vermek yerine kendisinin topa vurmak istemesi üzerine saha içinde gerginlik yaşamıştı.

Dani Osvaldo ise daha sonra yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım engel olmasa onu yumruklayacaktım" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#Wanda Nara#Dani Osvaldo

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka