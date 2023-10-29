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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını açıkladı!

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray
Mauro Icardinin eşi Wanda Nara hastalığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 17:39

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara hastalığıyla ilgili ilk kez net bir açıklama yaptı.

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Sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi'nin transferi uzun süre Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle açıklanamamıştı.

Transferin gecikmesinin nedeni, Wanda Nara'nın yaşadığı rahatsızlık olduğu iddia edilirken Arjantinli bir gazeteci Nara'nın lösemi olduğunu açıklamıştı.

Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın rahatsızlığının lösemi olduğunu açıklarken bu iddia gündeme oturmuştu.

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"ŞİMDİ ONU ADIYLA ÇAĞIRIYORUM"

Wanda Nara hastalığa hakkında ilk kez net bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla lösemi olduğunu kaydeden Wanda, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYET ETMEMEYE KARAR VERDİM"

Hastalığı hakkında ilk haberi yapan Arjantinli gazeteci hakkında da konuşan Wanda Nara, "Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu özel kalmasını tercih ederdim ama anlıyorum. Lanata'yı şikayet etmemeye karar verdim. O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması gerekirdi." ifadelerini kullandı. 

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#Galatasaray

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