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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de hastaneye yattı

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Mauro Icardinin eşi Wanda Nara, Arjantinde hastaneye yattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 00:42

Galatasaray'ın transferi için geri sayımda olduğu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın şiddetli karın ağrısı sebebiyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te hastaneye yattığı belirtildi.

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Galatasaray'ın yeniden kavuşmak için gün saydığı Mauro Icardi, menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın hastalığıyla sarsıldı.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara, Çarşamba akşamı şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altına alındı.

MasterChef Arjantin programının sunuculuğunu da yapan Wanda Nara'nın, hastanedeki testlerin uzaması sebebiyle ailece gidecekleri Dubai tatilini ertelediği belirtildi.

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"ICARDI ÇOK ÜZGÜN"

Haberde Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın sağlık problemi sebebiyle çok üzgün olduğu da belirtildi.

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

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