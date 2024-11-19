Mauro Icardi'nin babası ilk kez konuştu: Yaşananlar beni ilgilendirmiyor, ben torunlarımı göremiyorum... | Mauro Icardi için endişeliyim

Haberin Devamı

Galatasaray formasıyla son yıllarda sergilediği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazanan Mauro Icardi'nin özel hayatı da gündemden düşmüyor.

Son olarak çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan Mauro Icardi, yıllardır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile de ayrılmıştı.

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, Icardi ile ayrılıklarını duyurmuştu.

DAVACI OLACAK İDDİALARI

Ardından yıldız golcünün geç saatlerde Arjantin'de Wanda Nara'nın evine gittiği ve çocuklarını görmek istediği, ikili arasında kavga çıktığı ve çiftin birbirlerinden davacı olacağı belirtilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili America TV'te önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

'BENİ İLGİLENDİRMİYOR'

Juan Carlos yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Icardi ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam.' ifadelerini kullandı.

Icardi'nin babası torunlarıyla ilgili soruya ise 'Torunlarımı uzun zamandır göremedim.' cevabını verdi.

SAKATLIK DURUMU HAKKINDA

Juan Carlos, oğlu Icardi'nin yaşadığı sakatlıkla ilgili ise 'Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor.' diye konuştu.

'KAPIM ONLARA HEP AÇIK'

Icardi ve Wanda çiftinin arasında yaşanana gerginliğin ardından olaylara ve ilişkiye bakış açısı sorulan Juan, 'Benim evim Wanda Nara'ya da Mauro Icardi'ye de açık.' sözlerini sarf etti.

'YENİDEN BİR ARAYA GELİRLER Mİ?'

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin yeniden bir araya gelme ihtimali hakkında sorulara ise mesafeli bir yaklaşım sergileyen Juan Carlos, "Bu yetişkinlerin meselesi. Onların kararları" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.